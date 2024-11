Governo assina reajuste total de 15% para técnicos em enfermagem da Saúde do DF

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, assinou nesta terça-feira (22) a lei que autoriza o reajuste salarial dos profissionais da carreira de técnico em enfermagem da Secretaria de Saúde do DF. O projeto é de autoria do executivo e vai permitir a reestruturação da carreira com mudança na tabela, que vai ter um reajuste de 5%, além de mais 10% em duas parcelas. Ao final, o reajuste médio será de 15%. As parcelas vão ser pagas sucessivamente, em 2025 e 2026. 9 mil profissionais serão beneficiados pela medida. O aumento vai contemplar também servidores aposentados e beneficiários de pensão.