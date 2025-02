Governo do DF recria Secretaria do Entorno com foco no transporte público

O governador Ibaneis Rocha assinou a recriação da Secretaria do Entorno do Distrito Federal e nomeou Cristian Viana como titular. A nova secretaria terá foco na melhoria do transporte público, usado por cerca de 175 mil pessoas diariamente através de mais de 400 linhas de ônibus. Cristian Viana destacou que o principal desafio é a discussão da tarifa intermunicipal, uma demanda frequente da população. Na próxima semana, o governador se reunirá com secretários e prefeitos para discutir a mobilidade urbana e soluções práticas para atender as expectativas dos cidadãos.