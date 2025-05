Greve de professores no DF acirra embate político entre governo e oposição

A greve dos professores do ensino público do Distrito Federal foi decidida em uma assembleia geral. Após isso, a oposição, incluindo figuras como Roosevelt, Villela e Gabriel Magno, protagonizou discussões intensas na Câmara Legislativa sobre a situação do ensino público. O comando de greve afirma que o governo não regularizou as contribuições previdenciárias ao INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), enquanto a secretária de Educação, Hélvia Paranaguá, explicou que o tempo de contribuição não pode acelerar a progressão na carreira.



O diretor do sindicato cobra a nomeação de 5.000 novos professores, ao que Isaías Aparecido, da Secretaria de Educação, respondeu que o governo já iniciou essas nomeações. O secretário da Casa Civil, Gustavo Rocha, não recebeu o sindicato, alegando manobra política. A paralisação é vista como política devido à proximidade das eleições no sindicato, marcadas para o dia seguinte à assembleia.



