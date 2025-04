Homem é preso em Brazlândia (DF) por descumprir medida protetiva

Um homem foi preso em Brazlândia (DF) por violar uma medida protetiva que o impedia de se aproximar de sua companheira a menos de 300 metros. No ano passado, ele tentou agredi-la fisicamente e também atacou o cunhado. Após ser libertado com tornozeleira eletrônica, ele desativou o dispositivo e voltou a se aproximar da vítima. Considerado foragido depois de uma audiência de custódia, ele foi recapturado pela Polícia Civil e penal.



