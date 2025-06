Homem fica em estado grave ao ser atropelado depois de briga em Taguatinga (DF)

Um motorista embriagado atropelou um homem em Taguatinga (DF) após uma briga. O carro foi localizado e tinha o para-brisas quebrado e pneus estourados. O teste do bafômetro revelou 0,67 mg de álcool por litro de ar expelido, acima do limite legal.



Atropelamento foi proposital, pois a vítima e o motorista eram desafetos. A vítima foi levada ao Hospital Regional de Ceilândia em estado grave. O motorista foi preso sob acusação de tentativa de homicídio e embriaguez ao volante.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!