Ibram abre edital de processo seletivo para contratação temporária de 150 brigadistas

Um processo seletivo vai contratar temporariamente 150 profissionais para atuar na prevenção e combate a incêndios florestais. O processo terá quatro etapas: análise curricular, teste de aprendizagem física, teste de habilidades no uso de ferramentas agrícolas e curso de formação.



Serão contratados 30 chefes de esquadrão e 120 brigadistas por dois anos, além de formação de um cadastro reserva com 75 vagas. As inscrições são gratuitas e ocorrem nos dias 26 e 27 deste mês através do site oficial do órgão.



