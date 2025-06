Idoso de 75 anos morre em incêndio em apartamento na 408 Sul, em Brasília

Um idoso de 75 anos morreu nesta sexta-feira (27) durante um incêndio em um apartamento na 408 Sul, em Brasília. As chamas, que começaram perto de uma poltrona, foram controladas pelos bombeiros. Segundo testemunhas, a esposa do idoso pediu ajuda aos vizinhos, mas não conseguiu socorro a tempo. A Defesa Civil analisou e confirmou que a estrutura do prédio não foi danificada. As causas do incêndio estão sob investigação pelas autoridades.



