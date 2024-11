Imunização contra poliomielite deixa de ser em gotas e passa a ser injetável

A partir desta segunda-feira (4), o imunizante contra a poliomielite começa a ser aplicado em vacina em vez de gotas. A substituição do formato foi feita a partir de estudos que comprovaram a maior eficácia do modelo injetável. A gerente substituta do setor responsável pela imunização no Distrito Federal explica que a fórmula da substância não foi alterada, apenas a forma como é aplicada, com orientações da Organização Mundial da Saúde.



Antes da mudança, a imunização era feita com três doses em injeção e duas gotas. Agora, as gotinhas foram trocadas por um reforço injetável, totalizando quatro doses de injeção. De acordo com o calendário de vacinação, as três primeiras aplicações devem ser feitas a cada dois meses, e a de reforço aos quinze meses. A imunização é iniciada a partir dos dois primeiros meses de vida da criança.