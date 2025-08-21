Incêndios florestais no Distrito Federal atingem 67 ocorrências em um dia

O Distrito Federal registrou 67 ocorrências de incêndio florestal em um único dia, consumindo 90 hectares de área verde, de acordo com o Corpo de Bombeiros. As ocorrências não incluem incêndios em lixo ou entulhos. Em Taguatinga Norte, imagens mostram a fumaça e fuligem próximas às casas, agravadas pelo tempo seco e ventos intensos, fatores que favorecem a propagação do fogo.



