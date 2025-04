Jovem de 16 anos cria óculos detector de obstáculos para pessoas com deficiência visual

Ana Júlia Oliveira de Souza, uma jovem de 16 anos de Brasília, criou óculos que detectam obstáculos para auxiliar pessoas com deficiência visual. O dispositivo emite alertas táteis quando objetos estão à frente do usuário.



Com orientação do especialista Talhes Mendes, Ana desenvolveu dez protótipos em seis meses. O projeto chamou a atenção do Ministério da Ciência e Tecnologia. Ana doou unidades para instituições especializadas e planeja incluir um leitor de textos ao sistema. Ela expressa gratidão ao apoio do Instituto Federal de Brasília em seu desenvolvimento.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!