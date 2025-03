Julgamento de Adriana Villela é adiado no STJ após pedido de vista

O julgamento de Adriana Villela foi adiado após o ministro Sebastião Reis, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), solicitar vista do processo. A análise deve ser retomada em até 60 dias. A defesa questiona a condenação por um júri que impôs pena de 61 anos, alegando dúvidas sobre a imparcialidade, já que uma jurada teria feito comentários negativos online. O advogado Antônio Carlos de Almeida Kakay, defensor de Adriana, afirma que as provas são favoráveis a ela e destaca a importância da presunção de inocência. O promotor Marcelo Leite, por outro lado, defende a manutenção da condenação, enfatizando o comportamento de Adriana durante os interrogatórios.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!