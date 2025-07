Mais de 2.000 brasilienses fazem ‘gato’ na rede elétrica do DF, aponta Neoenergia

Um relatório da Neonergia revelou que mais de 2.000 brasilienses fizeram ligações clandestinas na rede elétrica do Distrito Federal. Em 2024, foram recuperados R$ 2,8 milhões referentes ao ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) não arrecadado devido a esse consumo irregular.



Além do impacto econômico, o chamado "gato" de energia representa sérios riscos à segurança de quem faz a ligação e da comunidade ao redor. A prática é considerada crime e pode resultar em penas de até oito anos de prisão, segundo o Código Penal. O levantamento também ajudou a mapear as áreas com maior incidência dessas práticas ilegais no DF.



