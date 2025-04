Mais de 300 mil pessoas devem passar pela Rodoviária Interestadual e Aeroporto no feriado

A rodoviária interestadual de Brasília registrou movimento intenso nesta quinta-feira (17), com expectativa de que 64 mil passageiros utilizem o terminal até a próxima terça, dia 22. Destinos como Rio de Janeiro, Salvador e Belo Horizonte são os mais procurados. Fabrício, um dos viajantes, planeja visitar Pirenópolis: "Vamos para várias festas e cachoeiras". Para atender à demanda, 118 ônibus extras foram disponibilizados. No aeroporto, a expectativa é receber mais de 280 mil passageiros, com 2 mil pousos e decolagens, incluindo 19 voos extras. Ezequiel, vindo do Rio de Janeiro, relata a longa jornada: "Mais de 21 horas de viagem para ver a família".



