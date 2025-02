Mercado imobiliário de alto padrão em Brasília atrai investidores

O Distrito Federal destaca-se como um mercado influente para investimentos imobiliários de alto padrão, oferecendo apartamentos luxuosos com várias suítes e áreas comuns completas. Com uma renda per capita significativa, Brasília continua atraindo investidores de todo o mundo, interessados em imóveis tanto para moradia quanto para investimento. Fabiana, servidora pública, investiu R$ 3 milhões em um apartamento no Noroeste, destacando o conforto e a qualidade dos materiais. A entrega está prevista para 2026. A cidade oferece empreendimentos principalmente na região do Jardim Botânico, Parque Sul e Noroeste, combinando localização privilegiada e acabamentos de alto padrão.



