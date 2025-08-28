Logo R7.com
Ministério da Justiça lança novo Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas

Novo sistema visa auxiliar na localização de pessoas desaparecidas em todo o Brasil

DF Record|Do R7

O Ministério da Justiça e Segurança Pública lançou um novo Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas. Até julho deste ano, 46.651 pessoas desapareceram no Brasil. No Distrito Federal, 1.219 casos foram registrados e em Goiás são 2.040 desaparecidos.

O cadastro reunirá informações como nome completo e data de nascimento das pessoas desaparecidas para facilitar a busca pela polícia e pela população através do site: gov.br. Doze estados já confirmaram participação no sistema.

