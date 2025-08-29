Miss Brasil Globo 2025: candidatas brasileiras visitam governador em Brasília

Em outubro de 2025, a Albânia sediará o prestigiado concurso de beleza Miss Globo, que reúne candidatas de 80 países. No Brasil, as candidatas estão em Brasília, onde visitaram o governador Ibaneis Rocha e presentearam-no com lembranças de suas terras natais.



Elas representam 18 estados e se preparam para competir no próximo sábado, no Sesi Central Park, pela chance de ser a representante brasileira na Albânia. No dia 31, a disputa pelo título de Miss Brasil Globo 2025 terá desfiles em trajes típicos, de gala e roupa de banho, marcando a 32ª edição do evento em Brasília.



