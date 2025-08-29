Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Brasília

Miss Brasil Globo 2025: candidatas brasileiras visitam governador em Brasília

Candidatas ao Miss Brasil Globo 2025 se preparam para evento internacional na Albânia

DF Record|Do R7

Em outubro de 2025, a Albânia sediará o prestigiado concurso de beleza Miss Globo, que reúne candidatas de 80 países. No Brasil, as candidatas estão em Brasília, onde visitaram o governador Ibaneis Rocha e presentearam-no com lembranças de suas terras natais.

Elas representam 18 estados e se preparam para competir no próximo sábado, no Sesi Central Park, pela chance de ser a representante brasileira na Albânia. No dia 31, a disputa pelo título de Miss Brasil Globo 2025 terá desfiles em trajes típicos, de gala e roupa de banho, marcando a 32ª edição do evento em Brasília.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Albânia
  • Brasil
  • Brasília
  • Governador
  • Internacional (time)
  • Turismo

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.