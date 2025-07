Motorista agredido por policiais conta detalhes sobre a abordagem violenta

Um homem foi agredido por policiais civis na frente de seu filho de cinco anos em um estacionamento na quadra 112 da Asa Norte, Brasília. A corregedoria informou que os dois agentes foram afastados e um inquérito foi aberto. Segundo o motorista de 42 anos, ele foi perseguido após colidir levemente com uma viatura descaracterizada. "Eu me dirigia até a 112, onde pudesse parar com um pouco mais de segurança", contou ele.



Um vídeo mostra o homem sendo enforcado enquanto a criança tenta intervir, mas é impedida. Uma mulher no local conseguiu retirar a criança do carro até a chegada da mãe. O pai foi liberado após assinar um termo na delegacia.



