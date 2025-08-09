Mulher agredida por companheiro no Guará (DF) recebe tratamento psiquiátrico

No Guará (DF), uma mulher de 34 anos foi brutalmente agredida por Cleber Lúcio Borges, de 55 anos, dentro do elevador do prédio onde ambos moravam. As agressões ocorreram em 1º de agosto e deixaram a vítima com hematomas, resultando em sua internação em uma clínica psiquiátrica.



A mãe da vítima, depois de ser alertada pelos médicos, denunciou o caso à polícia, que prendeu Cleber cinco dias após o incidente. Durante a busca, foram encontradas armas não registradas em sua posse. Apesar de pagar fiança, ele permanece detido por violência doméstica, um crime inafiançável.



