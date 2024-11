Multa para quem passar trote para emergências no DF pode aumentar até 100 salários mínimos

O índice de trotes feitos nos telefones dos serviços de emergência do Distrito Federal provocou uma reação da classe política do DF. A Comissão de Segurança da Câmara Legislativa aprovou, na última terça-feira (15), um projeto que altera a legislação para estabelecer multa de até 100 salários mínimos para quem cometer o crime. Em 2023, foram registradas 8,6 mil denúncias falsas feitas para os telefones de emergência da capital do país. Segundo o comentarista político Vladimir Porfírio, o índice já foi maior e alcançou mais de 20 mil trotes por ano. Porfírio afirma que devido ao trabalho de treinamento do Governo do Distrito Federal, junto aos operadores do sistema, o estabelecimento de filtros no processo vem garantindo a redução das ocorrências.