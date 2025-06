Nova administração assume Rodoviária do Plano Piloto com promessa de melhorias

A Rodoviária do Plano Piloto, em Brasília, está sob nova administração privada do consórcio Catedral, após concessão do GDF (Governo do Distrito Federal). Com um investimento de R$ 120 milhões a R$ 150 milhões, o contrato de 20 anos promete funcionamento contínuo de elevadores e escadas rolantes, reorganização de ambulantes em áreas específicas, e equipes para atendimento ao público, sem custos adicionais para os passageiros.



