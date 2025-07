Operação da PF mira esquema de fraude ao INSS que causou prejuízo de R$ 30 milhões

A Polícia Federal iniciou uma nova operação para investigar um suposto esquema de fraude contra o INSS (Instituto Nacional de Seguros Social). Foram expedidos oito mandados de busca e apreensão em cinco cidades do estado do Rio de Janeiro , incluindo Cabo Frio e Búzios. Durante a operação, foram apreendidos documentos, computadores, três veículos, R$ 74 mil em dinheiro, além de armas de fogo e munição.



O esquema, que teria causado um prejuízo estimado em R$ 30 milhões aos cofres públicos ao longo de mais de dez anos, envolvia funcionários do INSS, gerentes bancários e especialistas em tecnologia. Esses indivíduos são suspeitos de fraudar requerimentos de benefícios indevidos e podem responder por estelionato, corrupção ativa, organização criminosa e lavagem de dinheiro.



