Operação da PRF no Carnaval registra redução no número de mortes no trânsito

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encerrou a operação de carnaval com dados que indicam uma redução no número de mortes em comparação ao ano anterior. Apesar da diminuição nos sinistros e feridos, o número de motoristas presos por embriaguez aumentou. A falta do uso de cadeirinha para crianças e cinto de segurança também foi observada. Segundo a PRF, "o limite de mortes aceitável no trânsito é zero, mas enquanto não houver mudança de comportamento, esse número ainda será apenas um sonho".



