Operação policial fecha 14 supostos pontos de tráfico em Sobradinho I

A PCDF (Polícia Civil do Distrito Federal) deflagrou a Operação Nefarium nesta segunda-feira (14) para combater o tráfico de entorpecentes em Sobradinho I. Oito pessoas foram presas e 14 supostos pontos de tráfico foram fechados. Além disso, foram apreendidas diversas porções de maconha, cocaína e crack.



Segundo o delgado responsável pelo caso, Hudson Maldonado, as investigações, feitas pela 13ª DP de Sobradinho, começaram a partir de denúncias anônimas sobre o tráfico na região e duraram oito meses. A operação contou com 100 policiais, incluindo a Divisão de Operações Especiais e o canil da PCDF. Segundo a polícia, a maioria dos integrantes da organização criminosa já possuía diversas passagens pela polícia.