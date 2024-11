Os bastidores da confusão entre servidores do DER sobre painéis de LED

Uma confusão envolvendo o diretor de Faixa de Domínio do DER (Departamento de Estrada de Rodagem), Lucas Santos de Farias, e dois funcionários do órgão se transformou em caso de polícia, nesta terça-feira (29). Os servidores se desentenderam quanto à fiscalização de painéis publicitários de LED espalhados pelo Distrito Federal. De um lado, denúncias de prevaricação e assédio moral, enquanto o diretor se defende e nega as acusações.



O jornalista Vladimir Porfírio havia denunciado as irregularidades sobre os painéis e agora apresenta os bastidores do desentendimento. Ele também traz indícios que corroboram com as denúncias feitas pelos fiscais. Confira.