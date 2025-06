Pacientes com fibromialgia perdem direitos após decisão judicial no DF

A lei distrital que reconhecia a fibromialgia como deficiência foi suspensa pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal, afetando o acesso a aposentadoria e outros benefícios. "É horrível você sentir dor e não saber o porquê da dor," relata Ineda, que convive com a fibromialgia há 7 anos.



Em 2024, 4.530 pacientes foram atendidos no DF; e até junho de 2025, 3.156 já haviam procurado ajuda. A suspensão da norma impede o acesso a isenções fiscais e cotas em concursos públicos. O tribunal ainda pode revisar essa decisão.



