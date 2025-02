Pessoas com deficiência e donos de carros elétricos podem ter isenção do IPVA em 2025 no DF

Os donos de carros elétricos e híbridos comprados em revendedoras locais têm direito à isenção do IPVA (Imposto sobre Propriedades de Veículos Automotores) em 2025, no Distrito Federal. Pessoas com deficiência, incluindo autistas, também se enquadram no padrão de isenção se o veículo custar até R$ 161.526,76. Para isso, é preciso apresentar o laudo com CID (Classificação Internacional de Doenças). Veículos com mais de 15 anos também são isentos. As solicitações devem ser feitas no site da Secretaria de Economia e podem demorar até 90 dias para análise, com possibilidade de prorrogação.