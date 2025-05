Polícia Federal alerta candidatos sobre sites falsos de concurso da instituição

A Polícia Federal divulgou um alerta sobre golpes relacionados ao concurso administrativo. Sites falsos estão anunciando vagas inexistentes, como as de agente e delegado. O único cargo disponível é o administrativo. Candidatos devem se inscrever pelo site do Cebrasp.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!