Polícia Federal assume fiscalização de armas CACs a partir de julho

A partir de julho, a Polícia Federal assumirá a fiscalização de armas de colecionadores, atiradores esportivos e caçadores. O Ministério da Justiça repassou R$ 20 milhões à Polícia Federal para capacitar cerca de 600 pessoas e criar 123 estruturas de fiscalização em todo o país.



A mudança ocorre após um decreto do presidente Lula que limitou o acesso às armas e munições por esses grupos. A previsão é que as novas atividades comecem no dia 1º de julho.



