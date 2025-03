Polícia Federal e Anatel fecham site de pirataria de filmes e séries no DF

A Polícia Federal realizou uma operação para fechar um site que transmitia filmes e séries ilegalmente no Distrito Federal. O responsável foi preso por distribuir conteúdo sem autorização e lucrar com publicidade. As contas do acusado foram bloqueadas e responderá judicialmente.



A investigação, com apoio da Anatel, também visa alertar provedores para impedir o acesso ao conteúdo pirata. É importante destacar que tanto a oferta quanto o consumo de materiais piratas são crimes, como ressaltou a Polícia Federal.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!