Polícia prende suspeito de roubar placas de carro na Asa Norte, em Brasília

Um homem foi preso pela polícia acusado de furtar placas de veículos estacionados. Câmeras do circuito de segurança registraram o momento em que ele retirou uma placa de um carro importado na 706 da Asa Norte, em Brasília.



A Polícia Militar iniciou buscas com base nas imagens e encontrou o suspeito próximo a uma faculdade na região, onde foi reconhecido pelas vítimas. Com ele foram apreendidas várias placas e a investigação prossegue para determinar a destinação dos objetos.



