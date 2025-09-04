Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Brasília

Polícia prende suspeito de roubar placas de carro na Asa Norte, em Brasília

A Polícia Militar iniciou buscas com base nas imagens e encontrou o suspeito próximo a uma faculdade na região

DF Record|Do R7

Um homem foi preso pela polícia acusado de furtar placas de veículos estacionados. Câmeras do circuito de segurança registraram o momento em que ele retirou uma placa de um carro importado na 706 da Asa Norte, em Brasília.

A Polícia Militar iniciou buscas com base nas imagens e encontrou o suspeito próximo a uma faculdade na região, onde foi reconhecido pelas vítimas. Com ele foram apreendidas várias placas e a investigação prossegue para determinar a destinação dos objetos.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • Asa Norte
  • Brasília
  • Carros
  • Furto
  • Polícia
  • PM (Polícia Militar)

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.