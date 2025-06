Postos de gasolina que não reduziram preço da gasolina entram na mira da CLDF

A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Legislativa está de olho nos postos do DF que não repassaram a recente redução no preço da gasolina anunciada pela Petrobras. O alerta vem no momento em que o Cade adia o julgamento final do processo que apura a existência de cartel dos combustíveis no Distrito Federal.



A preocupação é que o consumidor continue pagando mais, mesmo com a queda nos valores de distribuição. A comissão promete cobrar explicações e possíveis sanções.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!