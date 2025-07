Praça dos Três Poderes reabre sob segurança rigorosa após protestos

A Praça dos Três Poderes foi reaberta após o fechamento no fim de semana, mas continua cercada por grades e sob monitoramento da Polícia Militar. O esquema de segurança segue determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que ordenou a remoção do deputado Hélio Lopes, que protestava silenciosamente no local.



Durante o protesto, outros parlamentares estiveram presentes em apoio a Lopes. O acesso à praça estava bloqueado em um raio de 1 km, e manifestações estão proibidas com risco de prisão para os desobedientes.



