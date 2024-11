Presidente da China chega a Brasília sob forte esquema de segurança e hotel exclusivo

Presidente da China, Xi Jiping, chega a Brasília sob forte esquema de segurança e hotel exclusivo. A comitiva chinesa, composta por pelo menos 300 integrantes, já mobiliza um esquema de segurança sem precedentes na capital federal. No Hotel Royal Tulip, onde líder chinês e sua comitiva ficarão hospedados, a movimentação é intensa. O local foi fechado para outros hóspedes e transformado em uma espécie de fortaleza, com barreiras de segurança. Apenas pessoas credenciadas têm acesso às áreas próximas ao hotel. Além disso, um esquema de trânsito foi montado para garantir a segurança do presidente chinês. Diversos trechos de vias importantes como o Eixo Monumental e a Esplanada dos Ministérios, terão interdições temporárias ao longo desta quarta-feira (20) para a passagem da comitiva presidencial. Agentes do Detran-DF e da Secretaria de Segurança Pública estão coordenando os bloqueios, que serão pontuais, mas podem gerar retenções no trânsito.