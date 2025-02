Presidente do Tribunal de Contas do DF visita a RECORD Brasília e fala sobre prioridades

O presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal, Manoel de Andrade, visitou a sede da RECORD Brasília para acompanhar o trabalho na produção dos telejornais. Durante a visita, ele conversou com jornalistas e funcionários, compartilhando sua visão sobre a importância da participação ativa na gestão pública. Andrade também abordou os desafios enfrentados na análise de licitações e ressaltou a necessidade de comunicação clara e acessível entre o tribunal e a população.