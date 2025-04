Procon suspende atividades de empresa de depilação a laser após 160 reclamações

O Procon suspendeu as atividades de uma empresa de depilação a laser no Distrito Federal após mais de 160 reclamações. Consumidores, como Maria, adquiriram pacotes de dez sessões, mas enfrentaram cancelamentos e falta de respostas, realizando menos da metade das sessões contratadas. "Eles não atendem, não respondem as mensagens", comenta Maria, que encontrou a loja fechada em suas tentativas de contato.



O advogado consultado destaca um possível crime de estelionato, alegando que a empresa vende serviços que não serão entregues. O Procon determinou a suspensão até que a situação dos consumidores seja resolvida, e a Polícia Civil do Distrito Federal investiga o caso.



