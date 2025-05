Proibição de música ao vivo em bares de Brasília reacende debate sobre Lei do Silêncio

Jarbas, proprietário de um bar na Asa Norte (DF), teve sua licença para música ao vivo cassada após queixas da vizinhança. A legislação vigente desde 2008 estabelece penalidades que vão desde advertências até a suspensão das atividades.



Músicos expressaram insatisfação com as restrições, destacando a necessidade de revisão da lei. Um músico comentou que as apresentações terminavam cedo para respeitar a lei, mas isso deixava o público insatisfeito.



Advogados sugerem diálogo entre empresários e moradores para encontrar soluções, como tratamento acústico e acordos sobre horários e decibéis permitidos. A situação gerou movimentação no setor cultural do DF, levando a uma audiência pública pela Câmara Legislativa para discutir o tema. Um morador ressaltou a importância de encontrar um equilíbrio, sem prejudicar a cultura local.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!