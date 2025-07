Projeto leva carreta móvel para facilitar a busca por empregos em Ceilândia (DF)

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho lançou um projeto inovador que levará uma carreta móvel a Ceilândia (DF) por 30 dias. A iniciativa tem o objetivo de oferecer vagas de emprego e ajudar na regularização do programa Pro-DF, conectando trabalhadores e empresas.



Segundo a secretaria, há um esforço para qualificar mão de obra e facilitar a intermediação de empregos na região. Além disso, a carreta ajudará empresários locais a cumprir metas de geração de emprego. O governador Ibaneis Rocha mencionou a importância da qualificação profissional durante a inauguração de uma nova agência do trabalhador no Pôr-do-Sol.



