Propriedade Rural próximo ao Zoológico de Brasília intensifica cuidados para combate à gripe aviária

O alerta de gripe aviária está mudando a rotina das propriedades rurais em Brasília. Maurílio, produtor rural local, intensificou os cuidados com as aves para evitar contaminação. Um irerê foi confirmado com gripe aviária no Zoológico de Brasília, que está a 15 km de sua propriedade.



Mesmo sem impactar a produção comercial, recomendações incluem controle rigoroso de acesso e monitoramento constante das aves. Em caso de suspeita, deve-se contatar a Secretaria de Agricultura.



