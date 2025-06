Reajuste do aluguel com alta do IGP-M: saiba como negociar e minimizar impactos financeiros

Inquilinos devem se preparar para um aumento médio de 7% nos aluguéis em junho, impulsionado pelo IGP-M (Índice Geral de Preços – Mercado). Raíssa Oliveira, que paga R$ 1.355 por uma kitnet, considera negociar o reajuste devido ao orçamento apertado. Ela menciona que negociar diretamente com o proprietário facilita o acordo. A dependência do IGP-M para correção dos aluguéis é comum, mas índices como IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) e INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) também são alternativas.



Durante a pandemia, muitos migraram para o IPCA devido aos altos valores do IGP-M. Formalizar acordos de aluguel é crucial para evitar problemas futuros, com cada decisão impactando as finanças dos inquilinos, que compõem uma parte significativa da população brasileira.



