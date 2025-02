RECORD Brasília inaugura novos estúdios, trazendo mais inovação e tecnologia para a programação

A RECORD Brasília realiza nesta quarta-feira (26) um evento para celebrar a inauguração de novos estúdios. A apresentação destaca melhorias na qualidade da imagem e aumento na interatividade com o público. Autoridades locais e nacionais marcam presença no evento. A emissora reporta um crescimento de 20% na audiência e mais de 8 horas de programação local diária. O foco é trazer mais informação e tecnologia à capital federal.



