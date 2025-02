Renova DF recebe mais de 1,5 mil inscrições no primeiro ciclo de cursos de 2025

Mais de 1500 pessoas, com 65% de mulheres, se inscreveram no Programa Renova DF 2025 para capacitação na área de construção civil. O curso de três meses combina aprendizado prático e teórico, oferecendo uma bolsa auxílio e capacitação em técnicas de pintura, manutenção predial, revestimentos, reparos hidráulicos e elétricos. Desde sua criação, mais de 80 mil pessoas já foram capacitadas, gerando oportunidades e renda. Em outra iniciativa, o Corpo de Bombeiros do DF recebeu uma nova aeronave, doada pela Receita Federal e equipada com investimentos federais e do Senado. O helicóptero será usado em salvamentos e transportes emergenciais, contribuindo para a saúde e segurança da região.