Reunião entre líderes em Brasília discute desenvolvimento econômico e parcerias produtivas

Empresários, políticos e autoridades se reuniram em Brasília para discutir o desenvolvimento econômico nos estados e a parceria com o setor produtivo. O governador do Paraná, Ratinho Júnior, participou do encontro, trocando experiências sobre investimentos em logística. Destacou que o Paraná é o maior produtor de alimentos por metro quadrado do Brasil, com índices de aprovação de 80%. A gestão estadual foi mencionada como essencial para atrair investimentos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!