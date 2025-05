Reviravoltas marcam disputa pelo comando do PT no Distrito Federal

A eleição para a presidência do PT no Distrito Federal promete esquentar. Com seis nomes na disputa, o processo ganhou novos rumos após a saída do deputado Chico Vigilante, que era visto como nome de consenso, mas desistiu por motivos pessoais.



Agora, a disputa se concentra entre Rejane Pitanga, ligada ao movimento sindical, e Guilherme Sigmaringa, que já reúne forte apoio interno e pode conquistar até 70% dos votos, segundo estimativas.



A eleição acontece em 6 de julho, junto com o pleito nacional do partido. Em jogo, está também o futuro do PT no DF: lançar candidatura própria ao Buriti ou manter alianças com PCdoB e PV. A decisão pode definir os rumos da esquerda no DF para 2026.



