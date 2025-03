Saiba quem faz parte do grupo prioritário para receber vacina contra gripe no DF

A vacina contra gripe está acessível em mais de 100 salas de vacinação no Distrito Federal a partir desta terça-feira (25). O público prioritário inclui pessoas com comorbidades, maiores de 60 anos, crianças entre 6 meses e 5 anos, gestantes e professores.



Serão distribuídas 80 mil doses nas unidades básicas de Saúde para atender aproximadamente 1,2 milhão de pessoas. A imunização é crucial, pois reduz em 35% a chance de hospitalização por influenza. É necessário levar a caderneta de vacinação e um documento com foto.



