Secretaria de Justiça lança curso nas escolas do DF para combater o racismo

Escolas públicas e particulares do Distrito Federal receberão capacitação em letramento racial para combater o racismo, começando no Centro Educacional número 4 do Guará, onde um professor foi afastado por suspeitas de comentários racistas. Juvenal Araújo, Subsecretário de Direitos Humanos e Igualdade Racial, destacou a importância da conscientização de professores, pais e alunos. A estratégia inclui um protocolo de educação antirracista que será implementado em todas as escolas do DF. Denúncias de racismo podem ser feitas pelo Disque 100 ou em delegacias.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!