Secretário de Obras critica dados do IBGE: Sol Nascente não deve ser considerado favela

O anúncio do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) para o Censo 2022, indicando que o Distrito Federal tem três das maiores favelas do país em área, com 62 favelas ao todo, gerou polêmica. Os dados equipararam a favela da Rocinha, no Rio de Janeiro, ao Sol Nascente, no Distrito Federal.



O GDF (Governo do Distrito Federal) contestou os dados divulgados, esclarecendo que o Sol Nascente não atende mais aos critérios do IBGE para ser considerado uma favela. A região possui 70% de infraestrutura completa, com drenagem, pavimentação, calçadas e sinalização, além de 95% de cobertura de saneamento básico, incluindo água potável e esgoto. O jornalista político Vladimir Porfírio comenta o assunto.