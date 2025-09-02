Logo R7.com
Secretário de Segurança do DF dá detalhes de monitoramento do STF durantes julgamentos

Testes com drones térmicos são feitos em Brasília para fiscalização do local

DF Record|Do R7

O secretário de segurança pública, Sandro Avellar, anunciou que testes com drones equipados com câmeras térmicas começarão nesta segunda-feira (1) à noite nas proximidades do Supremo Tribunal Federal. A Esplanada dos Ministérios não será fechada, mas haverá controle rigoroso na Praça dos Três Poderes.

Sandro Avellar explicou que "haverá um controle bastante rígido de acesso" e destacou a importância de "causar o menor prejuízo possível para a população do Distrito Federal". Uma Célula Presencial de Inteligência foi instalada para facilitar a troca de informações entre os órgãos de segurança e evitar problemas durante o julgamento.

