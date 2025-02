Secretários de Segurança discutem soluções para combate ao crime no Brasil

Águas Claras sediou o encontro do Conselho Nacional de Secretários de Segurança Pública na residência oficial do governador do DF. Foram abordadas políticas públicas e trocas de experiências sobre combate ao crime nos estados. O secretário de segurança pública, Mario Sarrubbo, ressaltou a importância da rede interfederativa na distribuição de recursos, mencionando que "muito do que se discute aqui acaba sendo uma política adotada pelo próprio governo federal". Ele destacou a liquidação do Fundo Nacional de Segurança Pública para 2024 em quase um R$ 1,2 bilhão.



