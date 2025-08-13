Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
R7 Brasília

Segurança em Brasília ganha destaque em fala de Donald Trump

Fala do líder norte-americano foi feita durante o anúncio sobre a intervenção federal em Washington D.C.

DF Record|Do R7

A segurança de Brasília ganhou destaque internacional após o presidente dos EUA anunciar intervenção em Washington D.C..Donald Trump comparou os números do crime entre as duas capitais, destacando que Brasília é mais segura. Ao mostrar um gráfico com a taxa de homicídio de locais como Cidade do Panamá, Bogotá e Brasília, Trump afirmou que Washington D.C. está tem um índice maior que em lugares vistos como os “piores do mundo”.

O secretário de segurança do DF, Sandro Avelar, confirmou que os índices do Distrito Federal são realmente favoráveis. Enquanto o Rio de Janeiro enfrentou aumento de crimes, Brasília tem registrado queda nas taxas desde 1977.

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

  • Brasília
  • Crimes
  • Distrito Federal
  • Donald Trump
  • Internacional (time)
  • PlayPlus
  • Presidente
  • Rio de Janeiro (Cidade)
  • Rio de Janeiro (Estado)

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.