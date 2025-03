Seleção brasileira treina em Brasília com time completo antes de enfrentar Colômbia

A seleção brasileira realizou treinos no estádio Bezerrão, no Gama, em preparação para o jogo contra a Colômbia pelas eliminatórias da Copa do Mundo. O treinamento contou com a presença de todos os jogadores convocados. Após o treino, muitos torcedores acompanharam a saída dos jogadores.



Durante a atividade, um drone foi avistado e seu operador foi detido pela Polícia Militar, devido à preocupação com o vazamento de informações táticas. O Brasil, atualmente em quinto lugar, busca melhorar sua posição na classificação ao enfrentar a Colômbia e, posteriormente, a Argentina em Buenos Aires.



